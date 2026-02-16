В Подмосковье спасатели освободили из запертой машины полуторогодовалого ребёнка

16 февраля 2026, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Малыш полутора лет случайно оказался заперт один в машине, освободить его помогли спасатели. Инцидент произошёл в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Родители приехали с ребёнком к магазину у АЗС, одновременно вышли из машины, а ключи оставили в зажигании. Двери внезапно захлопнулись, и малыш остался в салоне один.



