В Подмосковье спасатели освободили из запертой машины полуторогодовалого ребёнка
Малыш полутора лет случайно оказался заперт один в машине, освободить его помогли спасатели. Инцидент произошёл в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Родители приехали с ребёнком к магазину у АЗС, одновременно вышли из машины, а ключи оставили в зажигании. Двери внезапно захлопнулись, и малыш остался в салоне один.
Малыш не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.«Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь машины специальным инструментом, вызволили ребёнка и передали его папе с мамой», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Луховицах произошёл пожар в общежитии, из горящего здания спасли пять человек. Одну из спасённых — 42-летнюю женщину — госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.