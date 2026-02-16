Достижения.рф

В Подмосковье спасатели освободили из запертой машины полуторогодовалого ребёнка

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Малыш полутора лет случайно оказался заперт один в машине, освободить его помогли спасатели. Инцидент произошёл в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Родители приехали с ребёнком к магазину у АЗС, одновременно вышли из машины, а ключи оставили в зажигании. Двери внезапно захлопнулись, и малыш остался в салоне один.

«Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь машины специальным инструментом, вызволили ребёнка и передали его папе с мамой», — говорится в сообщении.
Малыш не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Луховицах произошёл пожар в общежитии, из горящего здания спасли пять человек. Одну из спасённых — 42-летнюю женщину — госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.
Лев Каштанов

