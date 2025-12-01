В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды

01 декабря 2025, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды по разъяснению населению правил пожарной безопасности при использовании электрообогревателей и печей провели работники Мособлпожспаса в округах Серпухов, Кашира, Серебряные Пруды и Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Спасатели напомнили жителям о необходимости проверять исправность розеток, электропроводки и нагревательных приборов, а также предупредили, что нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи.





«Специалисты также посоветовали не использовать для обогрева помещения газовые плиты и самодельные электроприборы, не сушить вещи на обогревателях и не ставить их рядом с занавесками или возле мебели», — говорится в сообщении.