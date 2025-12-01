Достижения.рф

В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды по разъяснению населению правил пожарной безопасности при использовании электрообогревателей и печей провели работники Мособлпожспаса в округах Серпухов, Кашира, Серебряные Пруды и Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Спасатели напомнили жителям о необходимости проверять исправность розеток, электропроводки и нагревательных приборов, а также предупредили, что нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи.

«Специалисты также посоветовали не использовать для обогрева помещения газовые плиты и самодельные электроприборы, не сушить вещи на обогревателях и не ставить их рядом с занавесками или возле мебели», — говорится в сообщении.
В рамках рейда спасатели также раздали жителями памятки с полезной информацией.

Пресс-служба Мособлпожспаса регулярно размещает в соцсетях ведомства — на странице «ВКонтакте» и Telegram-канале — информацию о различных происшествиях, а также о правилах безопасности.
Лев Каштанов

