В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды
Рейды по разъяснению населению правил пожарной безопасности при использовании электрообогревателей и печей провели работники Мособлпожспаса в округах Серпухов, Кашира, Серебряные Пруды и Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели напомнили жителям о необходимости проверять исправность розеток, электропроводки и нагревательных приборов, а также предупредили, что нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи.
«Специалисты также посоветовали не использовать для обогрева помещения газовые плиты и самодельные электроприборы, не сушить вещи на обогревателях и не ставить их рядом с занавесками или возле мебели», — говорится в сообщении.В рамках рейда спасатели также раздали жителями памятки с полезной информацией.
