Раменчане выбрали разные способы участия в первом дне голосования

18 сентября 2026, 20:20

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском округе прошёл первый день голосования. Каждый житель выбрал свой способ быть причастным к выбору, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Так, специалист по работе с молодёжью Софья Сергиенко предпочла дистанционное голосование, чтобы не отрываться от рабочих задач. Сейчас у неё идет репетиция, но даже в плотном ритме она нашла пару минут, чтобы исполнить гражданский долг.

«У нас сейчас проходит репетиция, но всё равно я уделила несколько минут своего времени и приняла участие в голосовании. Считаю, что каждый, кому небезразлично будущее страны, должен проголосовать», – сказала Сергиенко.

Фото: Раменский медиацентр

«В этом году я физически не смог посетить избирательный участок в связи со служебными обязанностями. Поэтому проголосовал дистанционно на своём рабочем месте, что позволило мне исполнить гражданский долг», – рассказал сотрудник Росгвардии.