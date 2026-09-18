В Московской области завершился первый день голосования на выборах
В Подмосковье в 20.00 закрылись все участки для голосования. Комиссии приступили к опечатыванию стационарных ящиков для бюллетеней. Завершился первый день ДЭГ 2026.
Как сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, по состоянию на 18:00 явка избирателей в регионе составила 19,67%. Посредством дистанционного электронного голосования свою волю выразили более 65% избирателей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в первый день выборов открылось свыше 3977 избирательных участков: 3925 – постоянных и 52 временных. В регионе работают 36 073 членов участковых избирательных комиссий и 572 члена территориальных избирательных комиссий.
Всего в Московской области ‒ свыше 6,1 млн избирателей, 732 000, то есть 12%, подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
В регионе проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Впереди ещё два дня. Каждый совершеннолетний гражданин может отдать свой голос.
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