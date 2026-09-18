В Московской области завершился первый день голосования на выборах

18 сентября 2026, 20:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье в 20.00 закрылись все участки для голосования. Комиссии приступили к опечатыванию стационарных ящиков для бюллетеней. Завершился первый день ДЭГ 2026.