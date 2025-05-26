В Раменском парке пройдут спортивные и развлекательные мероприятия

Фото: администрация г.о. Раменский
Весенние дни с пользой для здоровья можно провести в Раменском парке. Как уточнили в администрации городского округа, во вторник, 27 мая, дети смогут поучаствовать в «Веселых стартах» на площадке «Лира». Начало в 15:40. А уже в 16:25 состоится творческий мастер-класс по рукоделию.
Спортивная игровая программа на «Лире» запланирована в четверг, 29 мая. Начало в 13:45. После этого в 14:25 все желающие поучаствуют в творческом мастер-классе, а в 15:20 для детей начнется анимационная игровая программа.
Кроме того, в пятницу, 30 мая, на той же локации пройдут ретро-танцы. На следующий день в субботу на баскетбольной площадке организуют мастер-класс по йоге. Начало в 10:00. Для тех, кого привлекают гавайские танцы, в то же время проведут одноименный мастер-класс. После этого в полдень на детской велотрассе начнутся подвижные игры для детей.
В воскресенье, 1 июня, в 9:00 можно поучаствовать в йоге на «Лире», затем в открытой фитнес-тренировке на баскетбольной площадке. Начало в 11:00. На все мероприятия вход свободный, возрастные ограничения 6+.
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Кроме того, в пятницу, 30 мая, на той же локации пройдут ретро-танцы. На следующий день в субботу на баскетбольной площадке организуют мастер-класс по йоге. Начало в 10:00. Для тех, кого привлекают гавайские танцы, в то же время проведут одноименный мастер-класс. После этого в полдень на детской велотрассе начнутся подвижные игры для детей.
В воскресенье, 1 июня, в 9:00 можно поучаствовать в йоге на «Лире», затем в открытой фитнес-тренировке на баскетбольной площадке. Начало в 11:00. На все мероприятия вход свободный, возрастные ограничения 6+.
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Никита Кротов