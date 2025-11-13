В Сергиевом Посаде прокуратура направила в суд дело курьера кибермошенников
Сергиево-Посадская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
По данным следствия, в феврале обвиняемый вступил в группу, созданную для хищения денег граждан дистанционным способом. Молодому человеку отвели роль курьера. Он должен был получать от обманутых граждан наличные и перечислять на криптовалютный кошелёк соучастникам. За работу он получал процент от суммы похищенных денег.
«Соучастники, представившись сотрудниками различных служб, сообщили по телефону трём потерпевшим об утечке личных данных. Затем, запугивая их финансированием недружественного государства, они убедили передать деньги курьеру для зачисления на якобы безопасные счета. Один из потерпевших оказался несовершеннолетним», – рассказали в прокуратуре.Впоследствии обвиняемый получил от москвича 4 млн рублей, от жительницы Сергиево-Посадского городского округа – 445 000 рублей. А 17-летний подросток под предлогом сохранения сбережений передал курьеру 314 000 рублей из собственных денег и накоплений матери.
Позже сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Уголовное дело направили в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу.
Потерпевшие подали иски о возмещении материального ущерба на общую сумму свыше 4,75 млн рублей.