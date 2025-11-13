В Сергиевом Посаде прокуратура направила в суд дело курьера кибермошенников

13 ноября 2025, 21:52

оригинал Фото: Istock / Vladimir Cetinski

Сергиево-Посадская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





По данным следствия, в феврале обвиняемый вступил в группу, созданную для хищения денег граждан дистанционным способом. Молодому человеку отвели роль курьера. Он должен был получать от обманутых граждан наличные и перечислять на криптовалютный кошелёк соучастникам. За работу он получал процент от суммы похищенных денег.



«Соучастники, представившись сотрудниками различных служб, сообщили по телефону трём потерпевшим об утечке личных данных. Затем, запугивая их финансированием недружественного государства, они убедили передать деньги курьеру для зачисления на якобы безопасные счета. Один из потерпевших оказался несовершеннолетним», – рассказали в прокуратуре.