В Раменском провели мастер-класс для подмосковных хореографов
Мастер-класс по хореографии для преподавателей, работающих в домах культуры Московской области, состоялся в ДК «Победа» Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Перенять опыт раменской студии танца «Гравитация» приехали представители творческих коллективов из Коломны, Воскресенска, Дмитрова, Дубны, Мытищ, Электростали, Жуковского Бронниц. Красногорска и других подмосковных городов и посёлков.
«Руководительницы студии «Гравитация» Светлана Максакова и Светлана Дука поделились с коллегами своими педагогическими, профессиональными, а также организаторскими открытиями», — говорится в сообщении.Ведущие объяснили, что тремя важнейшими составляющими успеха хореографической студии являются мотивированность руководителей и педагогов, увлечённость детей и поддержка их родителей. Презентация сопровождалась слайдами и показами элементов разминки, репетиции и пр.