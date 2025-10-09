В Раменском провели мастер-класс для подмосковных хореографов

09 октября 2025, 16:50

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Мастер-класс по хореографии для преподавателей, работающих в домах культуры Московской области, состоялся в ДК «Победа» Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Перенять опыт раменской студии танца «Гравитация» приехали представители творческих коллективов из Коломны, Воскресенска, Дмитрова, Дубны, Мытищ, Электростали, Жуковского Бронниц. Красногорска и других подмосковных городов и посёлков.





«Руководительницы студии «Гравитация» Светлана Максакова и Светлана Дука поделились с коллегами своими педагогическими, профессиональными, а также организаторскими открытиями», — говорится в сообщении.