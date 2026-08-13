Раскрыты детали проведения выборов депутатов Мособлдумы и Госдумы

13 августа 2026, 16:11

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Госдумы РФ IX созыва и Московской областной думы пройдут в Подмосковье с 18 по 20 сентября. В эти же дни в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне состоятся муниципальные выборы.





Решение проводить голосование в течение трех дней принял Центризбирком. По словам его председателя Эллы Памфиловой, такой формат повышает удобство для избирателей и служит дополнительной мерой безопасности. Единым днем голосования указом президента России Владимира Путина определено 20 сентября.



Жители региона смогут проголосовать на участке, дистанционно через ДЭГ или на дому. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня потребуется паспорт.



Голосование на дому доступно тем, кто по уважительным причинам не может прийти на участок, в том числе из-за состояния здоровья, инвалидности или необходимости ухаживать за нуждающимися. Заявление в участковую комиссию можно подать с 10 сентября до 14:00 20 сентября.



Для участия в ДЭГ понадобится подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и предварительная регистрация в установленные сроки. В большинстве регионов заявления принимаются с 3 по 14 сентября. Электронное голосование будет доступно все три дня. Если избиратель после этого решит прийти на участок, комиссия проверит, не голосовал ли он ранее онлайн, и при отсутствии такой отметки выдаст бумажный бюллетень.



Граждане, которые в дни выборов будут находиться не по месту регистрации, смогут оформить заявление о голосовании по месту пребывания. Это можно сделать через «Госуслуги», МФЦ и территориальную избирательную комиссию, а с 9 по 14 сентября — также через участковую комиссию.



На выборах в Госдуму избиратели выберут 450 депутатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В кампании участвуют 17 политических партий, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».



Московскую областную думу также сформируют по смешанной системе. 25 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 25 — по территориальным партийным спискам.





«Впереди у нас большая отчетная кампания перед избирателями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что удалось сделать. Но главное — вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность».