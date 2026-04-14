Парень напал на свою сестру, поджег ее и изнасиловал в Вологодской области
Устюженский районный суд продлил арест 21-летнему местному жителю по делу о нападении на сестру, поджоге и изнасиловании. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области.
По версии следствия, в декабре 2025 года молодой человек находился с родственницей в котельной. Там он ударил девушку по голове, взял канистру с бензином, облил ее и поджег. После этого, как считают правоохранители, обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей и совершил с ней половое сношение. Затем он долго не выпускал сестру из помещения. Фигурант останется под стражей до 15 мая 2026 года.
В Калининградской области мужчина, обвиняемый в избиении до смерти семилетнего пасынка и последующем утоплении тела в болоте, дал показания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: