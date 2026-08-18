В онкоцентре Одинцова 22 августа проведут день открытых дверей

18 августа 2026, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

День открытых дверей проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовского округа в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Всех желающих старше 18 лет, прикреплённых к местным поликлиникам, продиагностируют на разные виды рака.





«Провериться можно будет на новообразования кожи, сделать рентген грудной клетки, УЗИ молочных желез или маммографию, а также ПСА-тест, выявляющий риск онкозаболевания предстательной железы», — рассказала заведующая медучреждением Оксана Маслова.