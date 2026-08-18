В онкоцентре Одинцова 22 августа проведут день открытых дверей
День открытых дверей проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовского округа в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всех желающих старше 18 лет, прикреплённых к местным поликлиникам, продиагностируют на разные виды рака.
«Провериться можно будет на новообразования кожи, сделать рентген грудной клетки, УЗИ молочных желез или маммографию, а также ПСА-тест, выявляющий риск онкозаболевания предстательной железы», — рассказала заведующая медучреждением Оксана Маслова.Для участия в дне открытых дверей потребуется предварительная запись. Она открыта по телефонам +7-495- 635-42-70 и 122. Приём будет проходить с 9:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.