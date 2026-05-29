Регистрация избирателей на предварительное голосование ЕР завершится сегодня

29 мая 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

29 мая — последний день регистрации избирателей на участие в предварительном голосовании за кандидатов из списка «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В Московской области в настоящее время зарегистрировались около 750 тысяч человек, а проголосовали — 509 тысяч.





«Активнее всего голосуют жители округов Балашиха, Люберцы, Одинцовский и Подольск. Приглашаю всех принять участие и напрямую повлиять на то, кто представит партию на выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы», — сказал секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.