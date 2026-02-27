В Можайском округе модернизируют восемь котельных

27 февраля 2026, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабное обновление коммунальной инфраструктуры продолжается в Можайском округе. О ходе работ доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба правительства региона.





В настоящее время из 59 котельных Можайска 40 уже модернизировали и перевели на газ, а также заменили 44 километра сетей холодного водоснабжения.





«В планах стоит модернизация ещё восьми котельных. Эти работы должны провести до 2027 года включительно. Продолжается большая работа по замене 108 километров сетей холодного водоснабжения. Сейчас обновили уже 44 километра, остается около 60 километров», — сказал Денис Мордвинцев.