Рецидивист из Одинцова высадил в своём доме плантацию конопли

08 сентября 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Ранее судимого 30-летнего жителя Одинцовского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина изучил в интернете информацию по выращиванию конопли, купил в даркнете семена и переоборудовал три комнаты в своём частном доме в деревне Ивонино под теплицу — установил гроубоксы и системы специального освещения и вентиляции.





«При обыске в доме подозреваемого нашли 97 кустов и пять стеклянных ёмкостей с высушенным растительным веществом, а также электронные весы, измельчитель, вакуумный упаковщик и пакеты», — говорится в сообщении.