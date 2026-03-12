Рецидивист из Одинцовского округа зарезал приятеля в пьяной драке
49-летнего жителя Одинцова, подозреваемого в убийстве, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Преступление произошло в одной из квартир многоэтажного дома в Заводском переулке в городе Голицыно Одинцовского округа.
«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что двое мужчин вместе выпивали и поругались. В ходе конфликта один из участников застолья схватил нож и несколько раз ударил им своего приятеля. Пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.Злоумышленника задержали. Выяснилось, что у него уже есть судимость за аналогичное преступление.
