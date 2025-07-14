Реутовская делегация приняла участие в фестивале «Волонтёры Подмосковья»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Фестиваль, посвящённый пятилетию движения «Волонтёры Подмосковья», состоялся в Красногорске. Участие в празднике приняла и делегация из Реутова, в которую вошло 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.



Мероприятие было организовано в Павшинской пойме, куда съехались более 3 тысяч человек — не только из Московской области, но и из других российских регионов.

«Особое внимание уделялось обмену опытом между волонтёрами, обсуждению новых проектов и направлений добровольческой деятельности», — говорится в сообщении.
Представители Реутова отметили высокий уровень организации мероприятия и значимость этого события для всех участников движения.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает выплату грантов, страхование жизни и здоровья на период проведения различных акций, а также помощь в организации волонтёрских акций, консультации по открытию НКО и по другим актуальным для волонтёров вопросам. Кроме того, волонтёрам помогают обмениваться опытом с коллегами и обеспечивают информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

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