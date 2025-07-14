Реутовская делегация приняла участие в фестивале «Волонтёры Подмосковья»

14 июля 2025, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Фестиваль, посвящённый пятилетию движения «Волонтёры Подмосковья», состоялся в Красногорске. Участие в празднике приняла и делегация из Реутова, в которую вошло 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Мероприятие было организовано в Павшинской пойме, куда съехались более 3 тысяч человек — не только из Московской области, но и из других российских регионов.





«Особое внимание уделялось обмену опытом между волонтёрами, обсуждению новых проектов и направлений добровольческой деятельности», — говорится в сообщении.