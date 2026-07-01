Робот Женя в 2026 году обработал 138 000 звонков жителей Подмосковья
Голосовой помощник ЖКХ с начала года принял более 138 000 звонков жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Робот круглосуточно отвечает жителям региона на ключевые вопросы в сфере ЖКХ.
«Он отправляет заявки в Единую диспетчерскую службу, при необходимости переключает на оператора, рассказывает о плановых отключениях и авариях, консультирует по платежам, счётчикам и управляющим компаниям. Женя не просто принимает заявку, но и перезванивает, чтобы убедиться, что проблема решена», – рассказали в ведомстве.Только с начала года виртуальный помощник помог создать более 72 000 заявок в Единую диспетчерскую службу, сделал свыше 112 000 обзвонов.
В министерстве напомнили, что жители Подмосковья могут позвонить роботу Жене по номеру 122, добавочный 4.