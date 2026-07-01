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Робот Женя в 2026 году обработал 138 000 звонков жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Голосовой помощник ЖКХ с начала года принял более 138 000 звонков жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.



Робот круглосуточно отвечает жителям региона на ключевые вопросы в сфере ЖКХ.

«Он отправляет заявки в Единую диспетчерскую службу, при необходимости переключает на оператора, рассказывает о плановых отключениях и авариях, консультирует по платежам, счётчикам и управляющим компаниям. Женя не просто принимает заявку, но и перезванивает, чтобы убедиться, что проблема решена», – рассказали в ведомстве.
Только с начала года виртуальный помощник помог создать более 72 000 заявок в Единую диспетчерскую службу, сделал свыше 112 000 обзвонов.

В министерстве напомнили, что жители Подмосковья могут позвонить роботу Жене по номеру 122, добавочный 4.
Лора Луганская

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