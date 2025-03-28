Родителям и учителям рассказали, как помочь подростками избежать дропперства

Диалог с подростками может помочь обеспечить их безопасность и не позволить стать так называемыми дропперами. Об этом заявил главный аналитик информационно-аналитического отдела Управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев. Он выступил на рабочем совещании, которое провёл Корпоративный университет развития образования.