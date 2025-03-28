Родителям и учителям рассказали, как помочь подростками избежать дропперства

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Диалог с подростками может помочь обеспечить их безопасность и не позволить стать так называемыми дропперами. Об этом заявил главный аналитик информационно-аналитического отдела Управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев. Он выступил на рабочем совещании, которое провёл Корпоративный университет развития образования.
В совещании участвовали работники подмосковных общеобразовательных организаций и муниципальных управлений образования. Обсуждали актуальные вопросы воспитания учащихся, в том числе тему дропперства.
ГУРБ Московской области призвал граждан проводить разъяснительные беседы с близкими.
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«Для завершения своего преступного умысла мошенники часто используют молодое поколение, предлагая лёгкие деньги за несложную работу. Тем самым они обрекают подростков на проблемы с законом и неминуемые материальные последствия. Поэтому так важен диалог между родителями и детьми, в ходе которого подросткам разъяснят степень ответственности за дропперство», – отметил Брянцев.Как подчеркнули в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, подобные мероприятия имеют большую значимость. Чем больше молодых людей узнает о таком способе обмана и негативных последствиях, тем меньше граждан станет жертвами злоумышленников.
ГУРБ Московской области призвал граждан проводить разъяснительные беседы с близкими.
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Лора Луганская