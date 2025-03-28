В Можайске осудили мошенника, похитившего у пенсионерки 400 тыс. рублей

В Можайске суд вынес приговор по уголовному делу о мошенническом хищении у пенсионерки 400 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. 21-летний Никита Бердников признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере.