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В Можайске осудили мошенника, похитившего у пенсионерки 400 тыс. рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

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В Можайске суд вынес приговор по уголовному делу о мошенническом хищении у пенсионерки 400 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. 21-летний Никита Бердников признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере.
«Суд установил, что в июле прошлого года 64-летней жительнице Можайского муниципального округа позвонил неизвестный. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о подозрительных операциях по счёту пожилой женщины, в связи с чем ей якобы необходимо обналичить и перевести деньги на безопасный счёт», – рассказали в надзорном ведомстве.
Введённая в заблуждение пенсионерка перевела денежные средства на личный счёт Бердникова. Ущерб составил 400 тыс. рублей.

С учётом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно.
«Кроме того, для защиты имущественных прав пенсионерки можайский городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Бердникова неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму более 415 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре.
В итоге Сернурский районный суд Республики Марий Эл удовлетворил эти требования в полном объёме.

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Организаторы открыли регистрацию на юбилейный «Гагаринский забег»
28 марта 2025, 22:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 1 тыс. участников выйдут на старт юбилейного «Гагаринского забега», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Одно из старейших беговых событий Подмосковья пройдёт 19 апреля в Звёздном городке.
Забег посвящён первому полёту человека в космос, он объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков России. В этом году соревнования состоятся в 55-ый раз и откроют беговой сезон в регионе.

Приём заявок стартовал 28 марта на сайте мероприятия. Онлайн-регистрация завершится 2 апреля в 21 час по московскому времени или по достижении лимита.
«По традиции для участников подготовят пять дистанций: 300 м, 1, 5, 10 и 21,1 км. Маршрут забега будет проложен по кругу. Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража и брендированную футболку, а на финише – медаль. Участвовать в забеге могут все желающие от 6 лет, прошедшие регистрацию. Для участия несовершеннолетних спортсменов необходима справка от родителей», – рассказали в министерстве.
Помимо соревнований, для болельщиков и гостей забега организуют фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Для посетителей в Доме космонавтов откроют музей Центра подготовки космонавтов. Там можно ознакомиться с историей покорения космоса со времён первого полета Юрия Гагарина вплоть до наших дней.

Подробнее об условиях участия в юбилейном «Гагаринском забеге» можно узнать на сайте.

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Фармацевтические предприятия Подмосковья за год отгрузки продукции на 260 млрд рублей
28 марта 2025, 22:21

Фото: пресс-служба «ПСК Фарма»

Объём отгрузки продукции и услуг подмосковных фармацевтических предприятий по итогам прошлого года достиг 260 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Фармацевтический сектор Подмосковья – один из крупнейших в промышленности региона. Лекарства и медицинские материалы производят 43 крупных и средних предприятия. Ещё 15 компаний выпускают медоборудование.

«В этом году сектор активно растёт. В январе производство лекарств и медицинских материалов выросло на 11% по сравнению с тем де месяцем прошлого года. Сегодня в Подмосковье работают почти 60 крупных фармкомпаний и производителей медоборудования», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди активно развивающихся предприятий региона она назвала компанию «ПСК Фарма», работающую в ОЭЗ «Дубна». Фармацевтические субстанции производит в Химках группа компаний «ХимРар». В рамках проекта будут выпускать субстанции для инновационных российских препаратов от тревожных расстройств и для лечения ВИЧ-инфекции.

Одновременно в Московской области создаётся ещё одна инфраструктурная площадка – особая экономическая зона «Большой Серпухов». Одним из её профильных направлений станет фармацевтическая и медицинская промышленность.

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#препараты
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В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок
28 марта 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Дмитровского завода РТИ

В Дмитровском муниципальном округе завершилось строительство производственного цеха резиновой крошки для обустройства детских и спортивных площадок. Его ввела в эксплуатацию компания «Дмитровский завод РТИ», занимающаяся сбором и утилизацией автомобильных шин, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестиции в строительство и запуск цеха превысили 220 млн рублей. На новой площадке компания займётся производством резиновой крошки и порошка
«Это первый этап масштабного проекта компании по расширению предприятия в Дмитровском городском округе, инвестиции в который оценивают в 0,5 млрд рублей. Проект реализуется на земельном участке, предоставленном инвестору без проведения торгов. Сейчас на предприятии работают более 250 сотрудников. Расширение позволит увеличить штат ещё на 50 человек», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новый цех «Дмитровского завода РТИ» площадью 1,4 тыс. кв. м. расположен вблизи действующего производственно-складского комплекса. На предприятии приступили к установке технологического оборудования по переработке отходов.

Резиновая крошка и порошок, которые получаются после переработки старых шин, используют для создания детских и спортивных площадок, а также в качестве модификатора для асфальтобетонных смесей, производства гидроизоляции и стройматериалов.

Подмосковные автовладельцы могут бесплатно сдать на переработку старые шины в один из почти 300 пунктов «Дмитровского завода РТИ». Контейнеры расположены возле автомастерских и сервисов по замене шин. Адреса пунктов приёма можно найти на карте.

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Мытищинские хирурги прооперировали мужчину с тройным переломом челюсти
28 марта 2025, 21:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы сделали операцию мужчине, сломавшему челюсть при падении. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 35-летний пациент с тяжёлой травмой нижней челюсти. Как выяснилось, он неожиданно внезапно потерял сознание и упал с высоты собственного роста на подбородок, сломав челюсть в трёх местах.

Врачи заметили, что у него повреждены суставные отростки, за счёт которых единственная подвижная кость лицевого скелета крепится к височным костям черепа. Пострадавший испытывал сильную боль, с большим трудом мог приоткрыть рот и не мог пережёвывать пищу,
«Операция продолжалась около трёх часов. За счёт установки титановой пластины головку сустава удалось восстановить и вернуть на место. В результате были восстановлены прикус, жевательные и речевые функции», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.
Неделю пациент проходил реабилитацию в стационаре, а затем был выписан на амбулаторное лечение.

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Россияне смогут поддержать представителя Подмосковья на вокальном конкурсе
28 марта 2025, 21:25

Фото: пресс-служба вокального конкурса «Звезда»

Денис Примак из городского округа Щёлково представит Московскую область на Международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Его премьера состоится 5 апреля на телеканале «Звезда», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Денису 18 лет. Он из семьи потомственных военных, но выбрал музыкальную карьеру, с детства пел военные песни. В девять лет начал заниматься в вокальной студии. Окончил музыкальную школу по классу саксофона, играет на гитаре. Сейчас учится в Гнесинском училище и активно выступает. Занимается английским языком и любит путешествовать», – рассказали в ведомстве.
Там призвали поддержать Дениса на вокальном конкурсе и проголосовать за него на сайте.

Особенность телепроекта «Звезда» – возможность для всех регионов России показать свой творческий потенциал. В этом году в конкурсе участвуют 92 представителя 89 субъектов Федерации и трёх стран.
«Оценивать выступления участников будут Роман Емельянов, Зара, Дмитрий Колдун и Юлия Савичева. Председателем жюри станет Виктор Дробыш. Вести проект и подбадривать участников продолжит Оскар Кучера», – отметили в министерстве.
В конце каждого из восьми отборочных выпусков одного из финалистов конкурса будут определять профессиональные члены жюри. А ещё участником финала станет тот, за кого зрители телеканала отдадут наибольшее число голосов. Голосование будет проходить на сайте.

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