В Можайске осудили мошенника, похитившего у пенсионерки 400 тыс. рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
В Можайске суд вынес приговор по уголовному делу о мошенническом хищении у пенсионерки 400 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. 21-летний Никита Бердников признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере.
«Суд установил, что в июле прошлого года 64-летней жительнице Можайского муниципального округа позвонил неизвестный. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о подозрительных операциях по счёту пожилой женщины, в связи с чем ей якобы необходимо обналичить и перевести деньги на безопасный счёт», – рассказали в надзорном ведомстве.Введённая в заблуждение пенсионерка перевела денежные средства на личный счёт Бердникова. Ущерб составил 400 тыс. рублей.
С учётом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно.
«Кроме того, для защиты имущественных прав пенсионерки можайский городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Бердникова неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму более 415 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре.В итоге Сернурский районный суд Республики Марий Эл удовлетворил эти требования в полном объёме.
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Лора Луганская