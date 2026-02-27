Достижения.рф

В Подмосковье рецидивистка избила 89-летнюю женщину

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

40-летнюю ранее судимую жительницу Можайска задержали сотрудники вневедомственной охраны за избиение 89-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Инцидент произошёл в одном из домов в посёлке Гидроузел Можайского округа во время застолья.

«Гостья пришла к мужчине, чтобы вместе выпить. За столом у неё началась ссора с пожилой матерью приятеля, она набросилась на неё с кулаками и несколько раз ударила по голове», — говорится в сообщении.
На место оперативно приехали росгвардейцы и задержали нападавшую. Выяснилось, что в её «послужном списке» уже есть судимость за кражу. Задержанную передали полиции.

Ранее сообщалось, что водитель такси защитил пожилую жительницу Лобни от мошенников и помог вернуть её 300 тысяч рублей.
Лев Каштанов

