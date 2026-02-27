В Подмосковье рецидивистка избила 89-летнюю женщину

27 февраля 2026, 12:05

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

40-летнюю ранее судимую жительницу Можайска задержали сотрудники вневедомственной охраны за избиение 89-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Инцидент произошёл в одном из домов в посёлке Гидроузел Можайского округа во время застолья.





«Гостья пришла к мужчине, чтобы вместе выпить. За столом у неё началась ссора с пожилой матерью приятеля, она набросилась на неё с кулаками и несколько раз ударила по голове», — говорится в сообщении.