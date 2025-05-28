В Ивангороде 11-летняя школьница приняла ванну и не выжила
В Ивангороде Ленинградской области произошла трагедия: 11-летняя школьница утонула в ванной. Инцидент случился накануне в квартире на улице Федюнинского.
По информации издания 78.ru, мать девочки обнаружила её в ванной, когда зашла в комнату, и увидела, что ребёнок лежит в воде головой вниз. Женщина немедленно вызвала бригаду скорой помощи и попыталась оказать первую помощь, однако, к сожалению, спасти девочку не удалось.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Ведется расследование, чтобы установить причины трагедии и дать оценку действиям взрослых.
Ранее в частном доме в СНТ «Горный Байкал» произошел пожар, в ходе которого были обнаружены тела четырех подростков, а один из них, 17-летний подозреваемый, предположительно, погиб при поджоге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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