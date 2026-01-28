Российскому школьнику предложили деньги за «посылку» в школу
Школьника из Владикавказа пытались склонить к доставке в учебное заведение подозрительной упаковки. Об этом информирует ГУ МВД России по Северной Осетии.
Подросток получил в Telegram сообщение от анонимного канала. Неизвестные предложили ему денежное вознаграждение за то, чтобы он принёс в школу пакет с неопределённым содержимым.
Школьник, получив это сообщение, незамедлительно сообщил о ситуации своему классному руководителю и матери. Позже правоохранительные органы подключились к проверке этого факта.
Полиция призывает родителей, педагогов и детей проявлять бдительность в цифровой среде. Специалисты рекомендуют взрослым обучать детей правилам безопасности: не отвечать на сомнительные предложения в соцсетях, не пересылать такие сообщения и сразу информировать родителей или учителей.
