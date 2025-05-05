С жителями Воскресенска провели беседы о противодействии телефонным мошенникам

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактические беседы, направленные на противодействие телефонным и кибермошенникам, провела с жителями Воскресенска сотрудница местной полиции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Беседы проводились прямо на улицах. Сотрудница полиции рассказывала жителям о приёмах и уловках, которые используют мошенники, а также напомнила о том, что ни в коем случае нельзя пускать в свой дом посторонних людей и отдавать им деньги, под какими бы предлогами они их ни вымогали», — говорится в сообщении.Все участники бесед получили тематические памятки, в которых также указаны контакты дежурных частей полиции.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске задержали мигранта, который стал курьером телефонных мошенников и принял участие в двух преступлениях.
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