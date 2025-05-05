В подмосковье трое пенсионеров задохнулись угарным газом

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Трое пенсионеров задохнулись угарным газом. Инцидент произошел в Подмосковье.
Супруги 63 и 67 лет и 96-летняя женщина на кухне пытались согреться во время отключения света. Они зажгли огонь и забыли открыть заслонку дымохода. Тела были обнаружены на кухне дома в Хотьково, сообщает Mash.
Тела обнаружили местные жители. Сообщается, что все трое умерли за столом. Родственники, скорее всего, собирались поесть. На столе была картошка, грибы и килька. Следователи не исключают версию отравления продуктами питания.
В конце апреля супружеская пара и двое их детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске. Малолетним было 3 года и 4 месяца соответственно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Тела обнаружили местные жители. Сообщается, что все трое умерли за столом. Родственники, скорее всего, собирались поесть. На столе была картошка, грибы и килька. Следователи не исключают версию отравления продуктами питания.
В конце апреля супружеская пара и двое их детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске. Малолетним было 3 года и 4 месяца соответственно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль