Сельских старост Раменского округа поздравили с профессиональным праздником
Торжество, посвящённое Дню сельского старосты, состоялось в доме культуры «Сатурн» Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Старост поздравил глава Раменского Эдуард Малышев Он также вручил самым активным из них благодарственные письма.
«Поздравляю вас, наших старост, работающих вместе с нами в команде для решения единой задачи — развития нашего округа, с вашим профессиональным праздником!» — сказал Эдуард Малышев.Старосты рассказали о самых важных событиях в своих сёлах. Это и ремонт дороги, и обустройство уличного освещения, и установка мемориала в честь участников Великой Отечественной войны, и пр. Кроме того, представители Раменского округа приняли участие в конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта», который провели в Подмосковье.