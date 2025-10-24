Сельских старост Раменского округа поздравили с профессиональным праздником

24 октября 2025, 16:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Торжество, посвящённое Дню сельского старосты, состоялось в доме культуры «Сатурн» Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Старост поздравил глава Раменского Эдуард Малышев Он также вручил самым активным из них благодарственные письма.





«Поздравляю вас, наших старост, работающих вместе с нами в команде для решения единой задачи — развития нашего округа, с вашим профессиональным праздником!» — сказал Эдуард Малышев.