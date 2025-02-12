Проверка операций застройщиков МО на 3,5 млрд рублей не выявила нарушений

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Главгосстройнадзор не выявил нарушений при проверке операций подмосковных застройщиков на 3,5 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, факта нецелевого использования средств не выявлено.
«Сотрудничество Главгосстройнадзора Московской области и Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу позволяет предотвращать незаконные финансовые операции застройщиков», — говорится в сообщении.Уточняется, что результаты достигнуты благодаря проектному финансированию объектов, а также внедрению счетов эксроу. Операции застройщиков контролируются банками.
Специалисты добавили, что 97% объектов подмосковного региона возводились с применением эксроу-счетов.
Ранее стало известно, в каком рейтинге Подмосковье вышло в лидеры.
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Никита Кротов