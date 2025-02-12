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Проверка операций застройщиков МО на 3,5 млрд рублей не выявила нарушений

Главгосстройнадзор не выявил нарушений при проверке застройщиков Подмосковья
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

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Главгосстройнадзор не выявил нарушений при проверке операций подмосковных застройщиков на 3,5 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, факта нецелевого использования средств не выявлено.
«Сотрудничество Главгосстройнадзора Московской области и Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу позволяет предотвращать незаконные финансовые операции застройщиков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что результаты достигнуты благодаря проектному финансированию объектов, а также внедрению счетов эксроу. Операции застройщиков контролируются банками.



Специалисты добавили, что 97% объектов подмосковного региона возводились с применением эксроу-счетов.

Ранее стало известно, в каком рейтинге Подмосковье вышло в лидеры.

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Семинар для глав регионального правительства на базе Сбера прошел в Истре
12 февраля 2025, 21:16

Фото: Екатерина Агеева

Семинар для глав регионального правительства и его членов прошел в подмосковной Истре на базе СберУниверситета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области. Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил работников Сбера за вовлеченность в работу. Кроме того, губернатор высказался по теме трансформации.
«Трансформация — это не дань моде. Понимаем, что сегодня необходимо использовать все самое эффективное. Часто слышим об искусственном интеллекте, который помогает в решении очень многих вопросов. Цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь. Мы очень благодарны команде правительства за возможность экспериментировать, внедрять в управление то, что удобно человеку. Ну а мы можем лучше видеть проблемы и своевременно на них реагировать», — сказал Воробьев.
Воробьев подчеркнул, что каждый населенный пункт с его объектами нуждается в грамотном управлении.

В программу семинара вошли рекомендации касательно трансформационных проектов, достижения целей и мотивации.

Ранее сообщалось, что проверка застройщиков Московской области не выявила нецелевого использования средств.

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В Подмосковье с начала года запустили уже 11 единиц тяжёлой медицинской техники
12 февраля 2025, 19:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В стационаре №4 Ногинской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Он был закуплен благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьёва, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице. На его закупку было направлено более 29 млн рублей. На этой неделе начал работу такой же аппарат в Клинской больнице, а всего с начала года в регионе запустили уже 11 единиц тяжелой медтехники более чем на 286 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он напомнил, что современное медицинское оборудование необходимо для более точной и качественной диагностики.

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Подмосковье вышло в лидеры рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
12 февраля 2025, 18:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область вошла в группу лидеров рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» за 2024 год. Промежуточные итоги подвели Минэкономразвития и АНО «ФЦК», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Оценивалась эффективность работы по вовлечению предприятий в нацпроект при поддержке экспертов регионального и федерального центров компетенций.
«В прошлом году специалисты Регионального центра компетенций Московской области привлекли 42 предприятия, превысив годовой план. Всего по итогам 2024-го в проекте были задействованы 280 подмосковных компаний. Экономический эффект от реализации принципов бережливого производства на предприятиях региона превысил 9 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье проект «Производительность труда» охватывает приоритетные отрасли, в том числе обрабатывающее и пищевое производство, сельское хозяйство, строительство и другие.

Компаниям оказывают адресную поддержку, включая оптимизацию процессов и обучение. В среднем участникам удаётся на 36% сократить время протекания процессов, на 35% уменьшить незавершенное производство и на 36% увеличить выработку. Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку через портал.

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Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если вещи упали в шахту лифта
12 февраля 2025, 18:41

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Согласно статистике, чаще всего в шахты лифтов падают малогабаритные вещи – деньги, телефоны или документы. При этом абсолютно все упавшие предметы несложно вернуть, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом случае нужно позвонить специалистам компании, которая обслуживает лифтовое оборудование в доме. Как правило, телефон указан на информационной табличке, установленной в самом лифте. Можно также дозвониться сотрудникам управляющей организации. Они примут заявку, а затем через ремонтно-спасательную службу отработают её», – рассказали в Минчистоты.
В ведомстве подчеркнули, что ни в коем случае нельзя пытаться достать упавший предмет самостоятельно, так как это опасно для жизни.

Для предотвращения падения личных вещей в шахту лифта в министерстве рекомендовали держать ключи и мобильный телефон в кармане или в сумке.

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Более 80 картин представят на масштабной выставке Доржиева в «Новом Иерусалиме»
12 февраля 2025, 18:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Новый Иерусалим» 21 февраля открывается выставка «Повелитель снов» художника Зорикто Доржиева (ZORIKTO). Она станет самой масштабной в его творческой биографии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители увидят более 80 произведений – живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия. В Подмосковье выставка работ Доржиева проходит впервые.
«Это продолжение знакомства посетителей музея с творчеством современных художников. Примечательно, что мы первыми в Подмосковье представляем персональную экспозицию Зорикто. Думаю, что экспозиция будет интересна и тем, кто хорошо знает работы мастера, и особенно тем, для кто впервые познакомится с его удивительными мирами и персонажами», – отметила директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На выставке будет представлено три раздела – от первой знаковой серии и произведений Зорикто, связанных с темой детства, до появления авторского стиля «Ваджра-панк», в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры.

Первый раздел «Детские игры – дело серьёзное» посвящен размышлениям о жизни ребёнка. Это яркие, динамичные работы, транслирующие эмоциональные детские образы. Художник признаётся, что до 2010 года детские персонажи его картин были проекцией его собственных детских впечатлений. А когда у Зорикто подросли собственные дети, он стал смотреть на мир через призму их взгляда.

Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» вошли во второй раздел экспозиции. Работы были созданы во время эпидемии коронавируса.

Женским образам посвящён третий раздел выставки. Загадочные красавицы художника обладают гипнотическим обаянием в любой ипостаси – мать, госпожа, возлюбленная, муза.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На выставке можно будет увидеть и работы проекта «Новая степь», который художник представил на 58-й Венецианской биеннале. Он посвящён размышлению о феномене образа кочевника, человека, находящегося в постоянном движении, на перекрёстке множества культур.
«Выставка-ретроспектива охватит разные периоды моей жизни и объединит работы от самых ранних до написанных недавно. Я постарался как можно шире обозначить свои увлечения, стили и направления. Мы никогда раньше не собирали столько картин на одной площадке», – рассказал Доржиев.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Экспозиция разместится в выставочных залах на втором этаже музея. В рамках выставки пройдёт насыщенная параллельная программа. Кроме того, Зорикто Доржиев подготовит авторский видеогид по экспозиции.

Работа выставки продлится до 18 мая 2025 года. Подробности – на сайте музея «Новый Иерусалим».

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