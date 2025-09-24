Вучич заявил о ключевой поддержке России для суверенитета Сербии

24 сентября 2025, 21:07

Вучич поблагодарил Путина за поддержку суверенитета Сербии

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку со стороны России. Об этом политик сказал журналистам на полях Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.





Вучич отметил, что Сербия ощущает содействие, особенно в вопросах сохранения территориальной целостности и суверенитета страны.

«Мы всегда благодарны президенту РФ за эту поддержку», — сказал сербский государственный деятель.