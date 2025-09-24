Вучич заявил о ключевой поддержке России для суверенитета Сербии
Вучич поблагодарил Путина за поддержку суверенитета Сербии
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку со стороны России. Об этом политик сказал журналистам на полях Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.
Вучич отметил, что Сербия ощущает содействие, особенно в вопросах сохранения территориальной целостности и суверенитета страны.
«Мы всегда благодарны президенту РФ за эту поддержку», — сказал сербский государственный деятель.Политик добавил, что сотрудничество между Россией и Сербией находится на очень высоком уровне. Он выразил надежду, что у сторон будет возможность развивать взаимодействие во всех сферах.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг план Трампа по давлению на Россию. Сийярто заявил, что для венгерской стороны эти требования выглядят особенно нереалистичными. Он уточнил, что проблема носит не идеологический характер.