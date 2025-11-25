Школьники из Подмосковья победили на технологической олимпиаде Junior

25 ноября 2025, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба национальной технологической олимпиады Junior

120 школьников из Московской области вошли в число победителей и призёров седьмого сезона Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба олимпиады.





Всего в этом году в турнире приняли участие около 24 тысяч учеников пятых-седьмых классов из разных российских регионов, а также из Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. В финал вышли свыше 4,9 тыс. участников, а статус призёров и победителей получили 1288 человек.





«Национальная технологическая олимпиада Junior не просто выявляет таланты: она формирует новое поколение инженеров и ученых нашей страны», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.