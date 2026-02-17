Со станции Химки за ночь вывезли три грузовик снега
На станции МЦД Химки новью боролись с последствиями снегопада и вывезли три грузовика снега и льда. Об этом сообщает корреспондент Иван Чижов.
В уборке участвовал трактор.
«На загрузку снега, собранного напротив торгового центра «Поляна», один за другим приезжали самосвалы. К утру огромного сугроба уже не было», — отметил корреспондент.Кроме того, на улице Панфилова трактор расчищал тротуар, заваленный снегом в ходе уборки проезжей части. Благодаря этому пешеходы получили удобную и безопасную дорогу.
Оставлять заявки на уборку снега жители городского округа Химки могут через горячую линию администрации по телефону: 8-495-793-01-01.
Ранее сообщалось, что подмосковных автомобилистов попросили переставлять машины на время уборки снега во дворах.