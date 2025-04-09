Собиратель валежника из Щёлкова заблудился и провёл ночь в заснеженном лесу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО
Подмосковные спасатели нашли и вывели из леса мужчину, который ушёл за валежником, заблудился и провёл ночь в лесу. Инцидент произошёл в городском округе Щёлкова, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Рано утром в службу экстренных вызовов позвонили родственники жителя 1965 года рождения и рассказали, что тот не вернулся вечером из леса. Около полуночи он вышел на связь, сообщил, что сбился с пути, после чего его телефон разрядился.
В медицинской помощи он не нуждался.
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«Прибыв в предполагаемый район поисков, спасатели начали прочёсывать лес, работая на отклик. Обрушившийся на регион снегопад осложнял передвижение. Работники дежурной смены пробирались через сугробы, к тому же снег маскировал поваленные деревья, участки болотистой местности и овраги. Через три часа заблудившийся откликнулся и вышел навстречу спасателям», – рассказали в ведомстве.Как выяснилось, он хорошо знает лес, однако, потеряв ориентиры на заснеженной местности, не смог найти выход. Мужчина всю ночь грелся у костра, который развел из ветоши, а утром снова начал искать путь домой.
В медицинской помощи он не нуждался.
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Лора Луганская