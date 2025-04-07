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Жителям четырёх подмосковных округов напомнили о правилах пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Профилактические рейды, посвящённые правилам пожарной безопасности в быту, провели работники Мособлпожспаса в четырёх округах Московской области — Серебряных Прудах, Кашире, Серпухове и Ступине, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе рейдов жителям напомнили, что необходимо регулярно проверят состояние электроприборов и проводки, так как короткое замыкание может привести к пожару. Специалисты также указали, что при перегреве, повреждении или нестабильности работы электроприбора необходимо срочно обратиться к квалифицированному электрику для диагностики и устранения проблемы», — говорится в сообщении.
Кроме того, жителям напомнили, что держать электроприборы включёнными в сеть опасно, а нагреватели нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут. Жителей также призвали не перегружать электросеть и не использовать барахлящие и самодельные устройства.

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#пожарная безопасность
#московская область
#подмосковье
В Центре им. Л. Рошаля из ноги мальчика достали иглу
07 апреля 2025, 11:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из стопы ребёнка иглу. Об инциденте рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступил 10-летний мальчик, получивший травму во время игры, суть которой – вырезать иголкой печенье по контуру. Ребёнок вскрыл упаковку и достал набор, в котором были металлические иглы и готовое печенье. По неосторожности он наступил на одну из иголок, и она осталась в ноге.
«Рентген подтвердил наличие в стопе инородного тела. Мы аккуратно достали иголку специальным инструментом «Москит». Процедура длилась не более трёх минут и завершилась успешно», – рассказал заведующий травматологическим пунктом ДКЦ Артём Лисенков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мальчика выписали домой через несколько часов после процедуры. А врачи напомнили, что при покупке детских наборов для игры нужно обращать внимание на их содержимое. Помимо этого, необходимо контролировать ребёнка во время самой игры, особенно с наборами, содержащими мелкие и острые предметы.

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Стартовала регистрация на онлайн-игру «Наша Победа»
07 апреля 2025, 11:28

Фото: сайт игра-нашапобеда.рф

Открыта регистрация на историческую онлайн-игру «Наша Победа», которая в этом году пройдёт 30 апреля, накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.
Игру проводят «Волонтёры Победы» и «Единая Россия». Ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны смогут и жители Московской области.

Регистрация проходит на сайте игры до 29 апреля.
«Старт интеллектуального соревнования в Московском регионе назначен на 15.00. Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Участники должны будут продемонстрировать свои знания, логическое мышление и сообразительность. Игроки узнают много малоизвестных фактов о событиях Великой Отечественной войны, героях и подвигах. Создатели игры использовали архивные документы, фотографии, видеоматериалы и аудиозаписи», – сообщили организаторы.
Итоги состязания будут опубликованы на сайте игры и в соцсетях движения «Волонтёры Победы» до 13 мая. Для победителей предусмотрены ценные призы от организаторов.

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Организация ветеранов ВС РФ Павловского Посада отметила десятилетие
07 апреля 2025, 11:23

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Мероприятие, посвящённое десятилетнему юбилею со дня основания организации ветеранов Вооруженных Сил России Павловского Посада, состоялось у городского памятника Подвигу защитников Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В торжестве приняли участие ветераны войны в Афганистане, участники специальной военной операции и других локальных конфликтов, а также молодёжь и неравнодушные жители. Активными участниками мероприятия стали, в частности, юнармейцы из школы № 10 имени лётчика-космонавта Валерия Фёдоровича Быковского», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

На торжественном мероприятии прозвучали слова благодарности тем, кто отдал жизнь за защиту Родины, а также всем ветеранам.

Павлово-Посадская организация ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации занимается патриотическим воспитанием молодёжи и помогает сохранять память о подвигах российских военных.

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Шатуряне на субботнике привели в порядок общественные пространства
07 апреля 2025, 11:15

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Жители Шатуры привели в порядок после зимы улицы и общественные пространства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Главной площадкой субботника стала ул. Академическая. На уборку вышли трудовые коллективы, единороссы, волонтёры, общественники и семьи с детьми. Вместе с мамой на субботник пришла юная жительница Шатуры Софья Стенькина.
«Я часто катаюсь на велосипеде. Бывает, что на дороге попадается стекло, которым можно проколоть колесо. Его нужно обязательно убирать. А вообще я очень люблю, когда моя Шатура чистая», – сказала Софья.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Праздничное настроение участникам субботника создавали аниматоры. Желающих угощали горячим чаем с пирожками.

Одной из массовых площадок субботника стал Мишеронский парк. Привести в порядок место отдыха вышли около 100 человек. Служба дорожного хозяйства и благоустройства занялась опиловкой кустарника. Спиленные ветки измельчали на месте. Школьники, депутаты и жители сгребали прошлогоднюю листву и мусор.

В итоге жители собрали 140 кубометров мусора. После работы всех угощали кашей и горячим чаем, а детям раздали сладкие подарки.

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Подмосковные школьники узнают в «Цифровом ликбезе» о защите от кибермошенников
07 апреля 2025, 10:51

Фото: сайт digital-likbez.datalesson

В Подмосковье стартовал очередной сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Он продлится до 4 мая, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Эксперты VK расскажут учащимся 1-11 классов, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании, как защитить себя и близких от интернет-мошенников. Видеоматериалы, представленные в виде анимационных роликов, размещены на сайте «Цифрового ликбеза». Они будут полезны учащимся, их родителям и педагогам», – отметили в министерстве.
Как напомнили в пресс-службе, «Цифровой ликбез» запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Уроки посвящены безопасному поведению в интернете и навыкам цифровой грамотности у подрастающего поколения.

На сайте проекта представлены ролики от ведущих цифровых компаний, среди которых Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» и другие.

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