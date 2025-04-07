Жителям четырёх подмосковных округов напомнили о правилах пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Профилактические рейды, посвящённые правилам пожарной безопасности в быту, провели работники Мособлпожспаса в четырёх округах Московской области — Серебряных Прудах, Кашире, Серпухове и Ступине, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе рейдов жителям напомнили, что необходимо регулярно проверят состояние электроприборов и проводки, так как короткое замыкание может привести к пожару. Специалисты также указали, что при перегреве, повреждении или нестабильности работы электроприбора необходимо срочно обратиться к квалифицированному электрику для диагностики и устранения проблемы», — говорится в сообщении.Кроме того, жителям напомнили, что держать электроприборы включёнными в сеть опасно, а нагреватели нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут. Жителей также призвали не перегружать электросеть и не использовать барахлящие и самодельные устройства.
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Лев Каштанов