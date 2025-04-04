В Московской области за сутки ликвидировали семь палов сухой травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса в течение суток ликвидировали семь палов сухой травы в подмосковных муниципальных округах Чехов и Лотошино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Чехов специалисты осуществили четыре успешных выезда. Первый сигнал в «Систему-112» поступил от жителей села Талалихино. За 10 минут огнеборцы потушили 200-метровый пал, не допустив распространения возгорания. После этого они направились в село Троицкое, где потушили возгорание травы протяженностью 1 км по фронту, не подпустив огонь к садоводческому товариществу вблизи места пожара», – рассказал замначальника территориального управления №14 Дмитрий Чёбочкин.В это время в службу экстренных вызовов обратились жители деревни Беляево и сообщили о травяном пале. Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание травы протяжённостью 350 м.
Следующий выезд был в Чехов-8, где на территории детсада горел сухостой Работники оперативно потушили 400-метровый пожар, не допустив дальнейшего распространения.
В тот же день поступили сообщения от местных жителей о том, что горят поля с сухой травой недалеко от деревень Афанасово и Пешки, а также у села Микулино. Эти пожары также были потушены.
Как подчеркнули в Мособлпожспасе, гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать появления палов травы. Огнеборцы рекомендовали жителям убирать участки от сухой травы и мусора, что снизит риск возникновения огня, не разрешать детям баловаться со спичками.
Специалисты также попросили домовладельцев не сжигать мусор, не поджигать сухую растительность и не бросать на землю непотушенные окурки. Такие простые действия помогут сохранить природу и обезопасить себя и близких.
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Лора Луганская