Вечеринка с наркотиками в Солнечногорске закончилась смертельным отравлением

29 июня 2026, 15:45

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Двое молодых людей скончались и ещё несколько попали в больницу с тяжёлым отравлением после празднования дня рождения с наркотиками в округе Солнечногорск. Трёх продавцов наркотиков — приезжих из Средней Азии в возрасте от 23 до 34 лет — задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБРа «Булат». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Вечеринку молодёжь устроила в арендованном доме в коттеджном посёлке Бакеево. Задержание подозреваемых проходило в Москве и Ярославской области.





«При обыске в жилище одного из злоумышленников нашли 149 полимерных пакетов с наркотическим веществом», — отмечается в сообщении.