Сотрудник украл со склада в Подмосковье ноутбуки на 300 тысяч рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Четыре ноутбука общей стоимостью около 300 тысяч рублей похитил со склада в Жуковском его сотрудник, полиция задержала злоумышленника, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленник в течение месяца похищал ноутбуки со склада, где он работал специалистом по учёту товара. Мужчина вскрывал коробку с товаром, забирал оттуда ноутбук, а в конце дня выносил его под видом служебного, а пустую коробку ставил обратно. Работодатели заметили пропажу и вызвали полицию», — говорится в сообщении.В результате расследования полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель. Задержанный рассказал, что продал похищенную технику через комиссионные магазины, а полученные деньги потратил.
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