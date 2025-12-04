«Громкие крики и звуки, напоминающие стрельбу»: местные жители рассказали про пыточный рехаб «Антонов PRO» в Подмосковье
Жители Видного сообщили, что из рехаба «Антонов PRO» доносились громкие крики и звуки, похожие на стрельбу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как сообщили местные жители, в реабилитационном центре часто менялись посетители — приезжали как молодые, так и более зрелые люди, а также семейные пары. Пациенты часто выходили на улицу, чтобы покурить.
Недавно окна здания заколотили, чтобы другие жители не видели, что происходит внутри. Некоторые соседи дома-рехаба утверждают, что слышали крики и даже звуки стрельбы, доносящиеся с его территории. В учреждении не было медиков, всего там находилось чуть более 30 человек.
После задержания владельца центра Максима Антонова рехаб закрыли.
