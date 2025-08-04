Сотрудники подмосковной скорой помощи снялись в фильме о человеческих фобиях
Сотрудники Пушкинской подстанции – фельдшеры Юлия Козинцева, Арина Серёгина и водитель Анатолий Егерь – приняли участие в съёмках курсовой работы студентки ВГИКа. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи.
«В короткометражке под символичным названием «Глубина страха» была раскрыта тема человеческих фобий, порождаемых собственными мыслями и переживаниями. Бригада экстренной службы участвовала в эпизоде, где по сценарию главную героиню доставляют в медучреждение с обострением язвы желудка, вызванным постоянными конфликтами и тревогой за судьбу детей», – уточнили в пресс-службе.Режиссёр картины высоко оценил профессионализм пушкинских специалистов. Она отметила, что благодаря опыту и внимательному отношению к делу они снялись в кадре с первого дубля.
Сами же участники подчеркнули, что просто занимались привычной работой.