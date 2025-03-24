Сотрудники уголовного розыска задержали в Долгопрудном пособницу мошенников

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
В отделение поступило заявление от 85-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные обманом пытаются завладеть её деньгами. В итоге сотрудники уголовного розыска задержали жительницу Москвы, помогавшую телефонным мошенникам.
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«Полицейские установили, что женщине поступил телефонный звонок от якобы сотрудника силовой структуры. Тот сообщил, что против неё действуют мошенники, и её деньги под угрозой. Для их защиты нужно передать все сбережения курьеру для перевода на так называемый «безопасный счет», – добавила ПетроваДальше все действия женщины проходили под контролем правоохранителей. Когда пенсионерка передала пришедшей к ней домой незнакомой женщине муляж купюр на 200 тыс. рублей, сотрудники уголовного розыска задержали её. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленница отправлена под подписку о невыезде.
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Лора Луганская