Сотрудники Загорской ГАЭС сдали на донорской акции десять литров крови

08 октября 2026, 17:36

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

20 сотрудников Загорской ГАЭС приняли участие в корпоративной донорской акции, которая прошла на базе отделения переливания крови Сергиево-Посадской районной больницы. Они сдали десять литров крови. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Донорское движение развивается на Загорской ГАЭС с 2017 года. Корпоративные акции проводятся несколько раз в год. О своих впечатлениях о первой донации рассказала инженер производственно‑технической службы Анастасия Сафарова.





«Мой муж — донор, да и коллеги регулярно сдают крови. Я много лет наблюдала за ними и давно хотела присоединиться, но все время откладывала, но в итоге решилась. Немного нервничала перед процедурой, но она прошла легко. Самочувствие после неё было отличное», — поделилась Анастасия.