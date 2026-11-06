Соцучреждения малых городов получат оборудование на 2,5 млн рублей
Государственные и муниципальные социальные учреждения могут подать заявки на конкурс «Города Героев. Лица» со 2 по 24 ноября 2026 года. Победители получат оборудование стоимостью до 2,5 млн рублей. Об этом сообщает АНО «Деменция.нет».
Конкурс охватывает учреждения, которые помогают пожилым людям, гражданам с инвалидностью, когнитивными нарушениями и ограниченной подвижностью. Участвовать могут центры соцобслуживания, дома-интернаты, реабилитационные и геронтологические центры, учреждения дневного пребывания и сопровождаемого проживания, центры активного долголетия.
Заявку принимает организатор от имени учреждения. Физические лица и некоммерческие организации участвовать в конкурсе не могут. Программа действует в городах России с населением менее миллиона человек. Исключение составляют города, ранее получившие помощь в рамках проекта. Их перечень указан в приложении к положению о конкурсе.
Победителям предоставят оборудование для реабилитации, ухода и обустройства социальных пространств. Денежные средства учреждениям перечислять не будут.
Итоги конкурса объявят 14 декабря 2026 года. Передачу оборудования организуют в течение 2027 года по согласованию с победителями. Конкурс проводит АНО «Деменция.нет» при поддержке благотворительной программы ДоброFON. Подробные условия участия размещены на официальном сайте проекта.
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