Соцучреждения малых городов получат оборудование на 2,5 млн рублей

06 ноября 2026, 14:37

Фото: iStock/vadimguzhva

Государственные и муниципальные социальные учреждения могут подать заявки на конкурс «Города Героев. Лица» со 2 по 24 ноября 2026 года. Победители получат оборудование стоимостью до 2,5 млн рублей. Об этом сообщает АНО «Деменция.нет».