Спасатель вытащил из пруда под Сергиевым Посадом тонувшего спорщика
Спасатель Александр Челаков предотвратил трагедию на пляже в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мужчина патрулировал территорию Макаркиного пруда в посёлке Пересвет в пригороде Сергиева Посада. В какой-то момент он заметил в воде юношу, заплывшего за буйки. Парень махал руками и время от времени скрывался под водой. Спасатель бросился на помощь. Он подплыл на лодке к утопавшему, взял его на борт и доставил на берег», – говорится в сообщении.Позже выяснилось, что молодой человек решил переплыть водоём на спор, но не рассчитал силы.
Челаков работает спасателем более 10 лет, тушит пожары, участвует в аварийно-спасательных работах. Он рассказал, что стал спасателем из-за случая в детстве. Однажды Александр купался с друзьями на озере и увидел, что женщину на матрасе унесло далеко от берега. Он помог ей добраться назад.
В администрации напомнили, что в Сергиево-Посадском городском округе открыто семь официальных пляжных территорий для летнего отдыха.