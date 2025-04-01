В Подмосковье на стоянке загорелся китайский внедорожник

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Внедорожник Haval Dargo загорелся на стоянке центра дистрибуции автомобилей в поселке Чисмена Волоколамского округа, машину потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о пожаре поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев происшествия. До приезда пожарных сотрудники центра боролись с огнём самостоятельно — с помощью огнетушителей. Прибывшие работники Мособлпожспаса оценили обстановку, убедились, что в машине нет газобаллонного оборудования и оперативно потушили огонь в моторном отсеке», — говорится в сообщении.В результате происшествия никто не пострадал.
Спасатели настоятельно рекомендуют следить за состоянием своей машины и доверять ремонт электропроводки исключительно профессионалам.
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Лев Каштанов