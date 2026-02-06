В пожарную часть в Талдоме наведался неизвестно откуда взявшийся уж

06 февраля 2026, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожарно-спасательную часть Мособлпожспаса в Талдомском городском округе посетил незваный гость. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.





На время ремонта пожарные переехали в одноэтажное здание в посёлке Северный. Однако их привычный рабочий распорядок был нарушен. Начальник караула услышал подозрительный шорох. Оказалось, что эти звуки издаёт небольшой уж.

«Зимой он должен был крепко спать где-нибудь под корягой. А этот ужик решил наведаться в гости к пожарным в начале февраля и даже не пытался спрятаться, а спокойно устроил себе экскурсию по части. Огнеборцы на минуту замерли от удивления, но не стали выгонять бедолагу на мороз», – отметили в пресс-службе.