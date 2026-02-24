В Коломне спасатели помогли пенсионерке выбраться из снежной западни
Подмосковные спасатели помогли женщине выйти из собственного дома, вход в который завалило снегом. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила престарелая жительница городского округа Коломна.
«Прибывшие работники Мособлпожспаса выяснили, что пенсионерка не может выйти из собственного частного дома. Снег и наледь рухнули с крыши, заблокировав входную дверь. Тогда спасатели взяли в руки лопаты, убрали снежные завалы и освободили жительницу из ловушки. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась, она от души поблагодарила работников», – рассказали в ведомстве.В Мособлпожспасе напомнили, что во время снегопадов не стоит забывать очищать крыши своих домов и дач, соблюдая меры безопасности. А лучше поручить эту работу специальным службам.