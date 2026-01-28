Спасатели Подмосковья предупредили об опасности на заснеженных водоёмах

28 января 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

После обильных снегопадов зимние водоёмы Подмосковья стали особенно опасными для рыбаков и отдыхающих. Снег скрывает тонкий лёд и трещины, из-за чего риск провала резко возрастает. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водных объектах региона и напомнили жителям о мерах безопасности. Об этом сообщили в организации.