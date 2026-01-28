Спасатели Подмосковья предупредили об опасности на заснеженных водоёмах
После обильных снегопадов зимние водоёмы Подмосковья стали особенно опасными для рыбаков и отдыхающих. Снег скрывает тонкий лёд и трещины, из-за чего риск провала резко возрастает. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водных объектах региона и напомнили жителям о мерах безопасности. Об этом сообщили в организации.
Замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что снежный покров создаёт сразу несколько серьёзных угроз. Он не только скрывает реальное состояние льда, но и своей массой способствует его разрушению. Под слоем снега могут находиться участки рыхлого или слоистого льда, образовавшиеся из-за перепадов температур.
По словам Игоря Сорокина, особую опасность представляют зоны у берегов, в местах с растительностью, возле устьев ручьёв и на участках с течением. Также повышенный риск несут заснеженные следы от старых рыболовных лунок, которые за ночь затягивает тонким льдом. Визуально такие места выглядят безопасными, но могут проломиться под весом человека.
В «Мособлпожспасе» подчеркнули, что в условиях снегопадов визуально оценить прочность льда практически невозможно. Снег создаёт иллюзию надёжности, тогда как ледяной покров может не выдержать даже одного шага.
Выходить на лёд стоит только по проверенным тропам, не передвигаться в одиночку и регулярно проверять его прочность пешнёй. Любителям подлёдного лова рекомендовали иметь при себе средства самоспасения, прочную верёвку, спасательный жилет, свисток и полностью заряженный телефон во влагозащищённом чехле.
Также спасатели обратили внимание родителей на недопустимость игр детей на замёрзших водоёмах без присмотра взрослых. Рыбакам советуют заранее сообщать близким место рыбалки и время возвращения.
В период сильных снегопадов даже привычные и ранее безопасные водоёмы могут представлять серьёзную угрозу для жизни.
Читайте также: