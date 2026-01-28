Достижения.рф

Спасатели Подмосковья предупредили об опасности на заснеженных водоёмах

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

После обильных снегопадов зимние водоёмы Подмосковья стали особенно опасными для рыбаков и отдыхающих. Снег скрывает тонкий лёд и трещины, из-за чего риск провала резко возрастает. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водных объектах региона и напомнили жителям о мерах безопасности. Об этом сообщили в организации.



Замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что снежный покров создаёт сразу несколько серьёзных угроз. Он не только скрывает реальное состояние льда, но и своей массой способствует его разрушению. Под слоем снега могут находиться участки рыхлого или слоистого льда, образовавшиеся из-за перепадов температур.

По словам Игоря Сорокина, особую опасность представляют зоны у берегов, в местах с растительностью, возле устьев ручьёв и на участках с течением. Также повышенный риск несут заснеженные следы от старых рыболовных лунок, которые за ночь затягивает тонким льдом. Визуально такие места выглядят безопасными, но могут проломиться под весом человека.

В «Мособлпожспасе» подчеркнули, что в условиях снегопадов визуально оценить прочность льда практически невозможно. Снег создаёт иллюзию надёжности, тогда как ледяной покров может не выдержать даже одного шага.

Фото: iStock/FotoDuets
Выходить на лёд стоит только по проверенным тропам, не передвигаться в одиночку и регулярно проверять его прочность пешнёй. Любителям подлёдного лова рекомендовали иметь при себе средства самоспасения, прочную верёвку, спасательный жилет, свисток и полностью заряженный телефон во влагозащищённом чехле.

Также спасатели обратили внимание родителей на недопустимость игр детей на замёрзших водоёмах без присмотра взрослых. Рыбакам советуют заранее сообщать близким место рыбалки и время возвращения.

В период сильных снегопадов даже привычные и ранее безопасные водоёмы могут представлять серьёзную угрозу для жизни.
Ирина Паршина

