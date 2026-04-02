Спасатели вытащили грузовик, застрявший на затопленной дороге в Луховицах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовик ГАЗ-66 застрял в воде при попытке переехать затопленный участок дороги у села Ловцы округа Луховицы. На помощь водителю пришли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Звонок от водителя поступил в единую службу спасения «Система-112» 2 апреля в 11 утра. Мужчина рассказал, что вёз продукты из посёлка Белоомут в Ловцы и решил, что сможет проехать затопленный отрезок, но на середине пути машина заглохла.





«Приехавшие по вызову спасатели зацепили за грузовик буксировочный трос и вытянули машину на сухой участок», — говорится в сообщении.