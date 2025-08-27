Спасатели вывели из леса под Истрой заблудившуюся девушку
Девятнадцатилетняя девушка заблудилась во время прогулки в лесу у деревни Надеждино муниципального округа Истра. Её нашли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Девушка позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что сбилась с пути и не может найти дорогу в деревню. При этом телефон у «потеряшки» оказался почти разряжен, поэтому она успела сообщить только номер опоры ЛЭП, к которой вышла.
На месте спасатели подали с автомобиля звуковой сигнал и начали поиски, работая на отклик. Девушка услышала звук и вышла навстречу спасателям. Медицинская помощь ей не потребовалась.«Спасатели немедленно выехали по вызову и по дороге связались со специалистами Мосэнерго, у которых выяснили координаты опоры ЛЭП, номер которой назвала девушка», — говорится в сообщении.