Спасатели вывели из леса под Истрой заблудившуюся девушку

27 августа 2025, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Девятнадцатилетняя девушка заблудилась во время прогулки в лесу у деревни Надеждино муниципального округа Истра. Её нашли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.





Девушка позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что сбилась с пути и не может найти дорогу в деревню. При этом телефон у «потеряшки» оказался почти разряжен, поэтому она успела сообщить только номер опоры ЛЭП, к которой вышла.



