В результате авторейда в Ленинском округе нашли десять мигрантов-нелегалов
Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства среди водителей автотранспорта и их пассажиров провели полицейские в городе Видное Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В результате проверки удалось обнаружить десять нелегалов.
«Выяснилось, что десять иностранных граждан нарушили режим пребывания в Российской Федерации. Каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей», — говорится в сообщении.Семерых из десяти нелегальных мигрантов выдворят за пределы страны.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Тульской области в районе развязки на Богородицк произошло массовое столкновение грузовиков, из-за чего образовалась пробка длиной 25 километров.