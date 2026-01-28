Достижения.рф

Спецназ Росгвардии помог полиции обнаружить в Домодедове нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Силовую поддержку коллегам из МВД в ходе оперативно-профилактического мероприятия в Домодедове оказали сотрудники ОМОН «Русич». Рейд был направлен на выявление и пресечение случаев незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Ранее о рейде информировали в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По итогам проверки склада, расположенного в микрорайоне Белые Столбы, в отношении 21 иностранного работника из стран Средней Азии составлены административные протоколы.

Установлено, что восемь иностранцев работали в России с нарушением миграционного законодательства. Ещё 13 находились на территории страны, нарушая установленный режим пребывания.

Каждого правонарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей. Теперь их выдворят за пределы России.

Лора Луганская

