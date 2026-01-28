Спецназ Росгвардии помог полиции обнаружить в Домодедове нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Силовую поддержку коллегам из МВД в ходе оперативно-профилактического мероприятия в Домодедове оказали сотрудники ОМОН «Русич». Рейд был направлен на выявление и пресечение случаев незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Ранее о рейде информировали в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По итогам проверки склада, расположенного в микрорайоне Белые Столбы, в отношении 21 иностранного работника из стран Средней Азии составлены административные протоколы.
Установлено, что восемь иностранцев работали в России с нарушением миграционного законодательства. Ещё 13 находились на территории страны, нарушая установленный режим пребывания.
Каждого правонарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей. Теперь их выдворят за пределы России.
