Спецназ Росгвардии помог полиции обнаружить в Домодедове нелегальных мигрантов

28 января 2026, 10:54

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Силовую поддержку коллегам из МВД в ходе оперативно-профилактического мероприятия в Домодедове оказали сотрудники ОМОН «Русич». Рейд был направлен на выявление и пресечение случаев незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.