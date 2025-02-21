Стали известны детали дела жителя Подольска, осуждённого за госизмену

Суд признал достаточными собранные Управлением ФСБ России по городу Москве и Московской области доказательства для вынесения приговора в отношении 24-летнего Романа Болдырева. За причастность к диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона по заданию украинских спецслужб его приговорили с 15 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе ведомства.