Стали известны детали дела жителя Подольска, осуждённого за госизмену

Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и МО
Суд признал достаточными собранные Управлением ФСБ России по городу Москве и Московской области доказательства для вынесения приговора в отношении 24-летнего Романа Болдырева. За причастность к диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона по заданию украинских спецслужб его приговорили с 15 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что Болдырев несколько недель переписывался и обменивался фотографиями с гражданкой Украины, с которой познакомился через чат-бот. В начале февраля через аккаунт девушки с россиянином вышел на связь мужчина, представившийся сотрудником ГУР Украины. Угрожая физической расправой и обнародованием его личной переписки интимного характера, он потребовал совершить диверсию на транспорте с целью подрыва обороноспособности России», – рассказали в пресс-службе.Болдырев совершил поджог релейного шкафа на перегоне Подольск – Гривно Курского направления МЖД, после чего должен был демонстративно сжечь Коран в публичном месте Москвы. Однако сделать этого он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ и МВД.
В ходе следствия он был признан виновным в диверсии и госизмене. Мособлсуд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Три года Болдырев проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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Лора Луганская