Стали известны подробности нападения на ребёнка в Сергиевом Посаде
Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств нападения неизвестного на девятилетнего ребёнка в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, приведя подробности ЧП.
«По предварительным данным, нападение произошло в пятницу вечером во дворе дома на Новоугличском шоссе. Мужчина подошёл сзади к девятилетнему мальчику, который сидел на качелях, и ударил его ножом в шею. Пострадавший госпитализирован в медучреждение», – говорится в сообщении.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья, сейчас ребёнок находится в состоянии средней тяжести,
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования дела.