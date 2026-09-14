В Красногорске досрочно заработал новый автобусный маршрут до метро
Автобус №32Р, курсирующий между ЖК «Росинка» в микрорайоне Ангелово и станцией метро «Пятницкое шоссе», запустили в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Изначально этот маршрут должен быдл заработать в декабре, но его удалось запустить на несколько месяцев раньше.
«Движение по маршруту №32Р открыли по поручению главы округа Дмитрия Волкова совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», — говорится в сообщении.Маршрут обслуживает новый автобус малого класса. Рейсы выполняются раз в час — это соответствует интенсивности пассажиропотока.
Ранее сообщалось, что с 14 сентября в красногорском посёлке Путилково начал курсировать автобус №1124 до метро «Митино».